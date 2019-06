Alemania perfora la muralla china y debuta con victoria en el Mundial femenino

Hubo que esperar al minuto 66 de juego para que marcara la exterior izquierda Giulia Gwinn con un potente derechazo desde fuera del área, luego de un córner mal despejado por las chinas.

“No nos sorprendió (la dificultad del partido). Sabíamos lo que nos esperaba, que China sería un rival complicado y que había que dar todo”, dijo en zona mixta Gwinn, muy contenta con su gol: “Todos los goles con la selección son importantes, pero marcar durante un Mundial es realmente fantástico y no lo olvidaré nunca”.

Pese a su asfixiante presión, su impresionante calidad técnica y una innegable superioridad física, las jugadoras de Martina Voss-Tecklenburg se estrellaron contra la valiente defensa china.

“Hemos apretado los dientes y hemos terminado por ser recompensadas marcando ese condenado gol”, analizó la seleccionadora germana. “En el descanso les he dicho que intentaran encontrar la seguridad, que jugaran menos con balones largos e intentaran jugar al fútbol”, precisó.

