Ancelotti dice que no han ganado por calidad sino por espíritu “indomable”

Preguntado por la influencia que tuvieron los cambios en el choque, admitió que fue determinante para poder remontar al Valencia 1-2 y destacó que el hecho de poder hacer cinco cambios les da una ventaja muy grande respecto a otros equipos.

“Hacer los cambios es muy complicado porque cambias de idea muchas veces.Los que han entrado han cumplido muy bien. Han cambiado la dinámica del partido, mucha más agresividad, mucha más calidad. La llave está ahí, con los cinco cambios tenemos una ventaja muy grande porque tengo un banquillo con mucha calidad y lo más importante es que se sientan importantes como los que entran al principio”, explicó.

