Ancelotti sobre Hazard: “Volverá a su mejor condición”

“Hazard ha llegado bien, ha empezado a trabajar individualmente con buen trabajo físico y empezó bien con el grupo. Tiene una buena condición, está listo para jugar. Es un jugador muy importante para nosotros. Estoy convencido de que va a volver a su mejor condición”, afirmó.

“Bale es un gran jugador. Todo el mundo lo sabe que el último periodo pude ser que no lo ha hecho muy bien, pero la evaluación de la primera parte de temporada es muy buena, ha entrenado con entusiasmo. El juez es el campo, no el entrenador. Si lo hace bien va a jugar y si no lo hará otro porque la competencia es para todos”, añadió.