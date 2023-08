Arquímides Ordóñez vs Messi: Cómo llega el guatemalteco del Cincinnati al duelo ante el Inter Miami del argentino

A pocos días de que Lionel Messi se consagrara campeón por primera vez con el Inter Miami tras levantar el título de la Leagues Cup contra el Nashville en una tanda de penales, el argentino enfrenta las semifinales de la US Open Cup en donde tiene enfrente al Cincinnati de un Quimi Ordoñez, que se clasificó a esta instancia tras derrotar al Pittsburgh Riverhounds SC por 3 a 1 en junio.

El duelo está pactado para celebrarse el miércoles 23 de agosto a las 17 horas locales (15 de Guatemala).

Arquímides Ordóñez viene de ser titular y anotar el único gol en la derrota 5 goles a 1 que sufrió el FC Cincinnati 2 ante el Columbus 2, eso por la MLS Next Pro, división en donde el guatemalteco ha alternado sus minutos con el equipo mayor.

Según el portal Transfermarkt, en la Next Pro, el mundialista Sub-20 con la Selección de Guatemala ha visto acción en 10 partidos y ha roto la red en 8 ocasiones.

Mientras que con el equipo mayor, ha jugado en 10 partidos esta temporada, anotando un único gol, que fue en la tercera ronda de la US Open Cup ante el Louisville City.

En total la actividad de Ordóñez con el Cincinnati esta campaña se divide de la siguiente manera:

The battle of Ohio is heating up! ⚔️

Ordóñez rounds the defense to equalize. @FCCincinnati2 pic.twitter.com/AHx68icMXn

— MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) August 19, 2023