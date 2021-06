Carlo Ancelotti regresa a la dirección técnica del Real Madrid y firma por tres temporadas

El italiano Carlo Ancelotti dirigirá al real Madrid por al menos tres temporadas. (Foto Prensa Libre: AFP)

El entrenador italiano Carlo Ancelotti regresa al Real Madrid al ser el elegido para tomar el testigo de Zinedine Zidane como técnico del primer equipo blanco tras la segunda dimisión del francés.

Tras desvincularse del Everton inglés, firmará para las tres próximas temporadas, según informó el club madrileño.

Ancelotti, que pasó a la historia del Real Madrid por ser el técnico de la décima Copa de Europa del equipo blanco, ganó en su primera etapa como entrenador madridista cuatro de los nueve títulos que disputó.

Tenía contrato en vigor con el Everton, pero, tras recibir la llamada del Real Madrid, se liberó y alcanzó un acuerdo para su regreso.

El club blanco anunció este martes en un comunicado que este miércoles “tendrá lugar el acto de la firma protocolaria junto al presidente Florentino Pérez en la Ciudad Real Madrid”.

“Posteriormente, Carlo Ancelotti comparecerá a las 18:00 horas ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática”, añadió el Real Madrid.

La llegada de Ancelotti se registra a pocos días de la salida de Zinedine Zidane, quien aseguró que se fue porque el club ya no le daba la confianza que necesitaba para construir un proyecto de futuro.

“Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo”, afirmó Zidane en una carta abierta que publicó el diario AS.

El técnico galo se quejó que tras una temporada en blanco, se “ha olvidado todo lo que he construido en el día a día, lo que he aportado en la relación con los jugadores”.

“Soy un ganador nato y estaba aquí para conquistar trofeos, pero más allá de esto están los seres humanos, las emociones, la vida y tengo la sensación de que estas cosas no han sido valoradas”, aseguró.

“Incluso, de cierta forma, se me ha reprochado”, se quejó el exentrenador y antiguo jugador del Real Madrid, conocido por sus excelentes relaciones con sus jugadores.