Champions League: Bayern vs PSG; Real Madrid vs Liverpool, definidos los cuartos de final

La Uefa llevó a cabo este viernes 19 de marzo el sorteo de los cuartos de final de la Champions League. Sin lugar a dudas los emparejamientos han dejado partidos que son finales. Tres equipos ingleses, dos alemanes, un español, un francés y otra portugués, pelearán esta vez por la Liga de Campeones.

El sorteo que se llevó a cabo en Suiza determinó que el Bayern de Múnich se enfrentará ante el Paris Saint Germain; El Manchester City se verá la cara contra el Borussia Dortmund; el Real Madrid lo hará contra el Liverpool y el Porto se medirá ante el Chelsea.

El Real Madrid si avanza ante el Liverpool se enfrentará al ganador del Porto y Chelsea. En la otra llave, si el Bayern avanza ante el PSG, se medirá en semifinales ante el ganador de la llave del City o Dortmund.

Los partidos de ida de los cuartos de final serán el martes 6 y el miércoles 7 de abril, mientras que los de vuelta se celebrarán el martes 13 y el miércoles 14 de abril. Las semifinales están programadas para los días 27/28 de abril y 4/5 de mayo.

De acuerdo con la Uefa si las eliminatorias están empatadas después de 180 minutos, estas se decidirán, en primer lugar, por los goles fuera de casa. Si continúa la igualdad, los equipos se irán a la prórroga. Si ambos equipos marcan el mismo número de goles durante los 30 minutos adicionales, los goles fuera de casa cuentan doble. Si no hay más goles en la prórroga, la eliminatoria se irá a la tanda de penaltis.

La Uefa explicó en su página web que fue un sorteo puro, con todos los equipos colocados en un mismo bombo y sin cabezas de serie ni protección por país.

Our @ChampionsLeague quarter-final opponents have been confirmed! 🤝#UCLdraw pic.twitter.com/qjM6N5ajWw

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 19, 2021