Con armas en mano: las imágenes del momento cuando la Selección de Belice fue detenida por un grupo armado en Haití

A pesar de ser escoltados por la policía, “el autobús del equipo fue detenido por un grupo de insurgentes con rifles de asalto en motocicletas, y la policía se vio obligada a negociar con ellos para continuar el trayecto hasta el hotel“, dijo la Federación de Belice en un comunicado.

“Es una situación que el equipo nunca había enfrentado, pero estamos complacidos de informar que nuestros ‘Jaguares’, a pesar de estar sacudidos por esta terrible experiencia, están seguros en el hotel”, agregó el comunicado.

Haití, un país en crisis económica y política, se encuentra en estado de emergencia desde el 18 de marzo, con el fin de “restaurar la autoridad del Estado” en áreas controladas por pandillas dedicadas al secuestro y extorsión, y que se enfrentan con la policía.

Tras expresar su “decepción” y “disgusto” por el incidente, Belice aseguró que tomó contacto con la FIFA y la Concacaf, confederación a la que pertenece, y que están haciendo los esfuerzos para colocar al equipo en una zona segura.

“Es lamentable que nuestros Jaguares enfrenten tan traumática experiencia”, consideró la Federación.

Fantom 509 members, a terrorist group of masked police officers, stopped Belize's soccer team bus in Port-au-Prince. Police officers had to negotiate with the terrorists so they can allow Belize's team bus to leave. Belize's team traveled to Haiti to play them on Thursday. pic.twitter.com/ANRF72393l

— Onz Chery 🇭🇹 (@Onz_11) March 23, 2021