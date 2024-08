Durante la mañana de este miércoles 14 de agosto, el conjunto del Al-Nassr, comandado por el astro portugués Cristiano Ronaldo, visitó al cuadro del Al-Taawoun para disputar la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita.

En la gran final de la competición saudí ya se encuentra el vigente campeón, el combinado del Al-Hilal de Neymar, que venció en penales a la escuadra del Al-Ahli de Riyad Mahrez y Roberto Firmino.

Desde que se unió a las filas del plantel árabe, Ronaldo no ha podido levantar la Supercopa del país, ya que el Al-Nassr ha quedado eliminado en las semifinales de las dos ediciones anteriores.

El "Bicho" solamente ha conseguido un título desde que dejó al Manchester United en 2022: La Copa de Campeones Árabe 2023, cuando el ex-jugador del Real Madrid anotó un doblete en la final.

Estrenando su nuevo uniforme de color azul, el Al-Nassr golpeó rápidamente al rival, y en tan solo 8 minutos ya se encontraban por arriba en el marcador luego de una gran jugada de Sadio Mané, que sería desviada por Ronaldo y rematada por Ayman Yahya.

La primera mitad finalizaría 0-1 a favor de los visitantes y el Al-Taawoun comenzaría a jugar un poco más brusco de lo normal, lo que ocasionaría la llegada de cuatro tarjetas amarillas en los primeros 45 minutos.

A pesar de estar mucho más presionados que al inicio, Cristiano y compañía lograrían aumentar la ventaja al minuto 57, obra del cinco veces ganador del Balón de Oro, que conseguiría su primer gol de la temporada.

Con esta anotación, el comandante de 39 años le daba el pase a su equipo a la gran final de la Supercopa y alcanzó la cifra de 23 temporadas consecutivas anotando en el fútbol profesional, lo que no había logrado nadie hasta el momento.

La final contra el Al-Hilal se llevará a cabo el próximo sábado 17 de agosto a las 10.15 horas de Guatemala, y podría significar el segundo título de Cristiano Ronaldo desde su llegada a medio oriente.

