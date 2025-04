Cristiano Ronaldo firma un doblete y llega a los 933 goles en el triunfo del Al-Nassr en la Liga

Cristiano Ronaldo volvió a ser determinante. Este sábado, el delantero portugués fue la gran figura del triunfo del Al-Nassr por 2-1 ante Al Riyadh, en duelo correspondiente a la jornada 27 de la Primera División de Arabia Saudita.

El astro luso marcó los dos goles que permitieron la remontada de su equipo y consolidó su lugar como uno de los máximos goleadores en actividad.

El partido comenzó cuesta arriba para el Al-Nassr, que se vio sorprendido por el gol tempranero de Al Riyadh. El conjunto rival se puso en ventaja y logró incomodar a los dirigidos por Sabri Lamouchi durante gran parte del primer tiempo. Sin embargo, la reacción vendría en la segunda mitad, y con el sello inconfundible de Cristiano Ronaldo.

Fue al minuto 56 cuando el portugués apareció para marcar el empate con un remate potente dentro del área. Tan solo ocho minutos después, al 64', Ronaldo volvió a hacerse presente en el marcador con una definición certera que puso el 2-1 definitivo en el encuentro.

Con este doblete, Cristiano Ronaldo llegó a 933 goles en su carrera profesional, ampliando su ya histórico récord como máximo goleador del fútbol mundial. Además, sigue liderando la tabla de goleadores en la liga saudí, donde ha demostrado que sigue en un nivel competitivo altísimo.

Gracias a esta victoria, el Al-Nassr se coloca en la tercera posición de la tabla con 57 puntos, acercándose a la zona alta del campeonato. A pesar de la diferencia con el líder Al-Ittihad, que suma 65 unidades, el equipo de CR7 mantiene vivas sus aspiraciones en la recta final de la temporada.

At 40 years old, Cristiano Ronaldo can do things 20 year olds can only dream of 🚀🚀🚀🚀🚀#RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/JJFIAxs1mm