“Cristiano es un imbécil”, se escucha en un nuevo audio de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

En esta fotografía, tomada en julio de 2019, Cristiano Ronaldo (c), actual futbolista de la Juventus, posa junto con su representante, Jorge Mendes (d), y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la gala en la que el futbolista recibió el Marca Leyenda. Foto Prensa Libre: EFE.

En los audios que publica este miércoles el diario español el presidente del Real Madrid arremete contra el extécnico José Mourinho y exdelantero Cristiano Ronaldo, a este último lo calificó como un imbécil.

En el audio que reveló El Confidencial se le escucha decir sobre Cristiano Ronaldo: “Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial. ¿Por qué crees que hace esa tontería?”

Mientras que sobre José Mourinho expresó: “Mendes -representante del técnico- no manda nada en él. Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni puto caso. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera”.

Agregó: “Estos son dos anormales -Mourinho y Cristiano-, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo… ¡Si la publicidad es lo contrario, es todo lo contrario!”.

El mandamás del cuadro madridista también habló sobre el exjugador del equipo Fabio Coentrao. Dijo: “Es un zoquete. Ese es uno de los efectos del Madrid. Es otro que no tiene cabeza y a esos tíos el Real Madrid se los come”.

Sobre Pepe, el defensa portugués que jugó en el Real Madrid expresó: “Que los 30 kilos -millones de euros- han salido de aquí y han acabado allí, seguro. Ahora hay que ver dónde está la salida del banco. Eso lo hace con Jorge Mendes, que es el representante del presidentre del Oporto. Con él todo es raro”.

A Florentino Pérez no le gustaba del Bosque para el Real Madrid. Por eso le despidió después de 36 años en el club y a pocos días de ganar su segunda Liga. Pero se justificaba con ataques a su valía: “Ni sabe entrenar ni sabe de tácticas. Es un zoquete”https://t.co/u2XIXdtzIt — El Confidencial (@elconfidencial) July 14, 2021

Pero el técnico español Vicente del Bosque no escapó a las palabras de Pérez. Sobre el “Bigotón” expresó: “Ni sabe entrenar ni sabe de tácticas. Es un zoquete. A Vicente del Bosque no le ofrecen trabajo porque todo el mundo sabe que no es entrenador. Lo de Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida”.

“Yo os pediría que hablaseis con el presidente del Besiktas, para que os diga la sensación que él tuvo. Él no es entrenador, Camacho -José Antonio- sí. Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida”, continúa.

En estos días se han propuesto como objetivo manchar la imagen de Florentino Pérez y el Real Madrid. ¡Siempre en tu barco Florentino Pérez! ❤️ pic.twitter.com/0EUjWSNDkr — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) July 14, 2021

Además, el presidente blanco cree que Del Bosque no podría haber tenido control sobre un vestuario plagado de estrellas como Beckham, Figo o Zidane. “Llegó Figo y se hizo íntimo amigo de Raúl y entre los dos, con Hierro, administraban la plantilla. Pobre Vicente, si Vicente no pintaba nada”.

En los audios, Pérez dijo en 2006 -cuando se realizó la grabación-, que no era ideal para la Selección Española de Futbol. “Dicen que va a ir a la Selección ¿o qué? Ya lo que le falta a la selección es Del Bosque, ¿sabes?”.

Vicente del Bosque es una institución en el Real Madrid. Jugó 445 partidos en su etapa de futbolista y ganó dos Champions League y dos títulos de Liga como entrenador.

😯 Esto sucedía en 2015, tres años después de los audios de Florentino sobre Cristiano #⃣ #GOL pic.twitter.com/RrSv2RQaIn — GOL ⚽ (@Gol) July 14, 2021

Ganó dos Ligas (2001 y 2003), una Supercopa de España (2001), una Supercopa de Europa (2002) y un Mundial de Clubes (2002).

En 2010, Del Bosque ganó el Mundial de Sudáfrica tras superar 1-0 a los Países Bajos 1-0 con gol de Andrés Iniesta en la prórroga. Después, en 2012, añadió otra Eurocopa para España. Le ganó 3-0 a Italia y cerró un círculo inigualable en la historia de España.