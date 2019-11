Cristiano Ronaldo se enojó con Sarri y le hizo un gesto polémico

Cristiano Ronaldo le muestra su molestia a Sarri al ser sustituido. (Foto Prensa Libre: AFP)

En ese momento el partido estaba 1 a 1. La Juve necesitaba sumar los tres puntos de visita para sellar su pase a la fase de octavos de final del certamen.

Cristiano había sido clave en la jugada del primer gol, que anotó Ramsey, para poner a ganar a la Juventus de manera momentánea. Parecía que el partido iba a terminar en empate, tras la anotación de Miranchuk para el cuadro local.

Pero entonces, Maurizio Sarri decidió sustituir a Cristiano Ronaldo, por Paulo Dybala. Al momento de dejar el césped del RZD Arena, en Moscú, CR7 pasó a un costado del técnico y le hizo una seña que puede significar un “2”, “amor y paz”…

Aunque solamente Cristiano sabe lo que quiso decir, Sarri habló después del juego y explicó por qué decidió cambiarlo.

“Cristiano estaba enfadado porque no está muy bien. Desde hace unos días, tiene unas molestias en la rodilla que le llevan a cargar en el aductor, que se le cansa demasiado. Ya en el descanso estaba nervioso por eso. Luego, vi que en una aceleración hizo un movimiento que no me gustó y lo quité porque tenía miedo que se hiciera daño de verdad”, señaló.

