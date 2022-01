Cristiano Ronaldo: Tíos de Georgina Rodríguez le advierten al futbolista portugués que ella es una mujer malvada

“Puede que se avergüence y que se considere mejor que nosotros porque no vivimos con sus lujos. Pero yo nunca le he pedido nada. Ella tan solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que salía con Cristiano Ronaldo”, expresó el hermano de la madre de Georgina.

Según las declaraciones que recoge el tabloide él “fue el encargado de criar a la joven cuando su padre Jorge fue detenido y trasladado a prisión por un delito de narcotráfico”.

“Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo hice todo”, dijo el tío de la modelo.

Agregó: “Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que mandaron a mi cuñado de vuelta a su país.

Jorge fue extraditado a Argentina y vivió en Buenos Aires hasta su muerte en 2019: “Nadie nos dijo que Jorge había fallecido, no sé por qué Georgina no nos lo contó”, prosigue Jesús en sus declaraciones a aquel medio europeo.

“Traté de comunicarme con ella. He escrito en el Facebook de Cristiano Ronaldo: ‘Tienes a la mujer más malvada a tu lado’ y ‘Si quieres saber más, contáctame y te lo contaré’”.

View this post on Instagram

La esposa de Jesús, tía Lidia para Georgina, lamentó meses atrás que había tratado de contactar con Georgina en el pasado pero que no había sido posible.

“Parece que ha cambiado de número. Ahora todo el mundo se va a enterar de lo sinvergüenza que es”, expresaba en aquella oportunidad.

Lidia recurrió a la prensa española para desprestigiar a su sobrina. En su aparición de la semana pasada en el programa de televisión Sálvame, del canal Telecinco, la calificó de “sinvergüenza” al tiempo que defendía su decisión de atacarla públicamente argumentando que no necesita dinero de su ahora acaudalada sobrina.

Delighted to announce that we are expecting twins👶🏻👶🏻#blessed pic.twitter.com/bdwmNUWdDu

— Georgina Rodríguez (@georginajaca) October 28, 2021