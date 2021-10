Dortmund y Friburgo presionan al Bayern, ‘Gladbach’ rompe una maldición

– La vida sin Haaland –

El noruego de 21 años sale esta temporada a una media de más de un gol por partido, y su potencia física crea un punto de apoyo y de fijación de los defensas contrarios que el equipo dirigido por Marco Rose extraña en su ausencia.

Pero el Borussia Dortmund lo compensa con su seriedad y solidaridad. Y con el buen rendimiento del capitán Marco Reus, del internacional neerlandés Donyell Malen y del alemán Julian Brandt.

El propio Brandt anotó este sábado el 2-1 en el minuto 51 contra el Augsburgo, un equipo que no termina de abandonar los puestos de peligro.

El Borussia Dortmund, delante de 40,000 espectadores (50% de la capacidad del estadio), abrió el marcador en el minuto 10 por medio del portugués Raphaël Guerreiro, de penal.

Pero los bávaros igualaron antes del descanso por medio del suizo Andi Zeqiri (35).

2-1 for @BlackYellow as they edged past a spirited Augsburg side to move up to second in the #Bundesliga. 💪 📺 Check out the highlights 👇 pic.twitter.com/vmbSoRAYvy — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 2, 2021

Tras la charla de Rose al descanso, los locales presentaron otra cara en la reanudación y Brandt devolvió la ventaja en el marcador con un disparo raso con la zurda.

Con los mismos 15 puntos y aún sin conocer la derrota está el Friburgo tras ganar 2-1 en Berlín al Hertha (13º), con goles del austríaco Philipp Lienhart (17) y de Nils Petersen (78).

– Golazo de Embolo –

En Wolfsburgo, el Borussia de Mönchengladbach se adelantó con un gol del internacional suizo Breel Embolo, que podría ser candidato al gol del año: una chilena perfecta desde dentro del área pequeña.

Dos minutos después, el joven internacional Jonas Hofmann dobló la ventaja (7), pero el Wolfsburgo llegó al descanso con sólo un gol por detrás (24).

Con el paso de los minutos el partido se fue ‘calentando’ y el central francés de los locales Maxence Lacroix fue expulsado en el 76 por una falta dentro del área. Lars Stindl erró desde los once metros ante el arquero belga Koen Casteels.

Full throttle action in #WOBBMG as @Borussia_en seal a dramatic victory on the road in the #Bundesliga! 😵🐎 pic.twitter.com/q7mLcfU7iK — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 2, 2021

Con 10 hombres el Wolfsburgo no se dio por rendido y se lanzó al ataque, pero recibió un tercer gol en contra obra del estadounidense Joe Scally (90+5).

Por su parte, el Stuttgart (12º) derrotó 3-1 al Hoffenheim (11º), mientras que en el último partido de la jornada, el Leipzig parece recuperarse de su mal inicio de temporada y ascendió a la séptima plaza tras golear por 3-0 al Bochum, decimoséptimo y penúltimo, con dos goles del francés Christopher Nkunku y uno del portugués André Silva.