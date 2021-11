El árbitro de la final Real Madrid-Atlético en la Champions 2016 reconoce que se equivocó

Con el 1-0 en el tanteador ambas escuadras se fueron al descanso. En este período, Clattenburg constató que el gol de Ramos fue en fuera de lugar. Sin embargo, en ese entonces no había VAR.

Condicionándose así con la famosa ley de compensación. Y admitiendo para siempre que los árbitros sí utilizan esta ley no escrita cuando ofician.

Así fue como en la segunda parte, al 46′, el nazarreno decidió señalar el penal que Fernando Torres le sacó a su rival Pepe.

El mismo Clattenburg, hoy retirado le contó al podcast Brazilian Shirt Name que “Cuando el balón salión, vi que Bale la tocó y que luego le llegó a Ramos quien anotó”.

“Le pregunté a mi asistente, pero el ruido del estadio era mucho. ‘¿Viste si la tocó alguien antes?’. Pero se congeló. Podía verlo mirando la pantalla grande. Congelado completamente, así que cerca de un minuto después reanudé”, reconoció sobre el toque de Bale que dejó en fuera de lugar a Ramos.

Clattenburg también contó que el mismo asistente se excusó comentando que su equipo no funcionaba, pero él sabía que el error se había consumado por la presión tan grande.

“Fui muy afortunado porque dos o tres minutos después del descanso, se me presentó un penal 50/50. Torres fue muy inteligente colocándose frente a Pepe para sacar la falta”, recalcó.

“No es una jugada con la que te gustaría cerrar un partido. Pero regresé el balance. Fue uno de esos escenarios perfectos así que di el penal”, continuó.

Además también remarcó su alivio porque Griezmann no pudo concretar, esto explicando que así los hinchas colcheneros no lo podían culpar por perder el juego ya que les dio la oportunidad y el francés no la aprovechó.

“Entonces Griezmann chuta y le da al larguero y yo pensé: ‘Wow, este es mi día, es un día perfecto para un árbitro. El Atlético tuvo claramente la oportunidad de empatar el gol en fuera de juego y fallaron. Y ahora me culparán a mí pero no pueden porque Griezmann tuvo la oportunidad del penalti”, finalizó.

Wow. This is fascinating from Mark Clattenburg on the refereeing shambles in the 2016 Champions League final (whose logo he got a tattoo of btw). This is why we needed VAR, instead of bad assistants and make-up calls. pic.twitter.com/oW3evtQII2

— Euan McTear (@emctear) November 4, 2021