VIDEO | Los futbolistas del Inter de Porto Alegre se burlaron del descenso del Gremio, eterno rival con dibujos de ataúdes pintados con la letra “B”

La edición 434 de este GreNal, como se le conoce a esta dura rivalidad, quedó manchada cuando los futbolistas del cuadro rojo Patrick Bezerra y Matheus Cadorini sacaron cartones en forma de ataúdes pintados con la letra “b”.

Obviamente esto dio pie a que los visitantes confrontaran la evidente provocación. Como resultado el árbitro central mostró tarjeta roja al mismo Patrick y al gremista Cortez.

Según indican medios de aquél país, las escenas del sábado son en respuesta al hostigamiento que la torcida tricolor les mostró en el 2016 cuando el colorado descendió por primera vez en su historia, terminando la competencia en el puesto 17.

Aquél año, en octubre ambas escudras chocaron y terminaron sin goles en el feudo del Gremio. La gente aprovechó para vestirse con el fantasma de la B, pancartas con la palabra “rebaja” o cosas por el estilo para increpar a sus rivales.

Esta temporada, el Inter marcha séptimo de la clasificación sumando 44 puntos, producto de 11 triunfos en 30 juegos.

Por su parte, Gremio se ubica en el lugar 19 de la tabla con 26 unidades cosechando a penas 7 festejos en 29 partidos.

Jogadores do Inter ergueram caixões do Grêmio logo após vitória no Gre-Nal. A confusão se formou. pic.twitter.com/NN5eKPpaEO

— ge (@geglobo) November 6, 2021