El baile de Klopp después de cumplir con un peculiar objetivo durante la cuarentena

El estratega alemán, quien suele ser muy discreto con su vida fuera de la cancha, ha estado en contacto con los aficionados del Liverpool a través de las redes sociales del club.

Y su último acercamiento, fue para compartir una experiencia singular. A sus 52 años, Klopp se propuso aprender a hacer el nudo de una corbata.

Con jeans, sin zapatos y una camisa de manga larga, el exitoso técnico, campeón de Europa, pareció no tener muchas complicaciones mientras realizaba el nudo de una corbata negra.

Después de haber cumplido su objetivo, Jürgen Klopp celebró con un baile y una sonrisa.

👔 Jürgen's goal for the week: Done ✅ pic.twitter.com/oGGyZeTJjb

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 20, 2020