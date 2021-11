El Balón de Oro a Argentina, las cabras en la Torre Eiffel y la ausencia de Messi en el entreno del PSG: así fue el día después de la gala y fiesta

“Yo encantado que esto se muestre o se guarde en Ezeiza también. Como dije, y no me canso de decirlo, gran parte de esto es gracias a la Copa América. Esto es de todo el grupo más allá de que es un premio individual, es algo que se consiguió colectivamente porque si no hubiésemos ganado la Copa América no sé si este hubiese sido el resultado”.

Messi vivió una noche de ensueño después de haber ganado el séptimo Balón en 16 años de carrera futbolística. Se lo otorgaron por sus últimos partidos con el FC Barcelona, por haber ganado con la Selección Argentina la Copa América y el inicio de ciclo en el PSG donde hasta ahora solo ha marcado dos goles.

Los seis Balones de Oro anteriores están exhibidos en el Camp Nou, su antigua casa con el FC Barcelona.

Pero además de los planes del astro argentino, que todavía los está definiendo para saber cómo lo hará, en la capital francesa apareció un gesto emotivo en uno de los monumentos más emblemáticos.

La Torre Eiffel amaneció con siete esculturas de cabras doradas pisando una pelota de fútbol cada una en referencia al hito que logró la Pulga en la noche francesa del lunes.

Cabra en inglés es goat y en alusión a esta palabra quienes hicieron el homenaje para Messi hicieron uso de algo tradicional, un juego de palabras, para referir que es “el mejor de todos los tiempos” – Greatest Of All Times –.

En realidad son muy pocos los deportistas a escala mundial que tienen esta denominación. Antes que Messi lo hicieron con Michael Jordan, por ejemplo, en el mundo del baloncesto.

El argentino no participó este martes 30 de noviembre en el entrenamiento del PSG, como tampoco su compatriota Leandro Paredes, ambos debido a gastroenteritis. Ambos celebraron el Balón de Oro con sus familias.

Lionel Messi, el mejor de todos, siendo anunciado como el ganador del Balón de Oro 2021 con la majestuosa Torre Eiffel de fondo. LA POSTAL. 📷 @francefootball pic.twitter.com/8ra88v3nKs — Invictos (@InvictosSomos) November 29, 2021

El club indicó en el balance médico previo al encuentro liguero del miércoles 1 de diciembre contra el Niza que en las próximas horas difundirá una nueva nota sobre su evolución.

Además, informaron que Mauro Icardi, gran ausente en la fiesta privada por el premio, se reincorporó a los entrenamientos luego de la molestia muscular que lo alejó del último partido.