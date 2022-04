El Barcelona retrasa el título del Real Madrid: el penalti no marcado a favor de la Real Sociedad y los abucheos a Piqué

“Son 3 puntos importantísimos, pero no estoy satisfecho con el partido. Con la primera parte si, pero luego no, hasta el minuto 28 de la segunda, no hemos tenido una posesión en campo contrario”, dijo el técnico del Barça, Xavi Hernández, tras el encuentro.

La Real en cambio sufrió un tropiezo en sus aspiraciones de meterse en puestos de Champions League, que tiene a seis puntos.

El Barça salió al campo dispuesto a borrar la derrota sufrida en la anterior jornada con el Cádiz (1-0), adelantándose pronto con un remate de cabeza de Aubameyang a centro de Ferran Torres (10).

El equipo azulgrana se aplicó en la presión ante una Real Sociedad que defendía muy arriba, favoreciendo las llegadas por las bandas de Ousmane Dembélé o Jordi Alba.

El extremo francés volvió a ser uno de los hombres más desequilibrantes del Barça, que este jueves recuperó a Gerard Piqué en el eje de la defensa superados sus problemas musculares.

Cuando el partido estaba por concluir, la Real Sociedad reclamó un penalti, pero el árbitro no lo marcó. Tampoco faltaron los mensajes desde la grada para Gerard Piqué sobre sus negocios con Luis Rubiales.

Escandaloso penalti no marcado de Eric García al 93', los audios de Piqué con la Federación cada día se entienden más. pic.twitter.com/ulH1waDU8l — FAN10 (@SoyFan10) April 21, 2022

“LLAMA A RUBIALES, PIQUÉ LLAMA A RUBIALES” 🎶🎶 pic.twitter.com/sLxZba04zg — janu te quiero 🧙‍♂️🪄 (@nahhst2) April 21, 2022

Eric García es el nuevo Mascherano pic.twitter.com/821A3VMqUV — Julio (@litrosdalcohol) April 21, 2022