El Bayern no se plantea dejar salir a Lewandowski este verano: “Estoy seguro de que seguirá con nosotros la próxima temporada”

“Además un contrato es un contrato. ¿A dónde llegaríamos si a un jugador se le permite acabar un contrato unilateralmente mientras los clubes tienen que pagar hasta el última día?”, se preguntó.

Las declaraciones de Hainer se suman a las del presidente del Consejo Directivo, Oliver Kahn, que insistió en que Lewandowski debe cumplir su contrato con el Bayern.

Hainer, por otra parte, criticó las declaraciones de Lewandowski, según las cuales su aventura en el Bayern habría terminado, pero añadió que no cree que ellas impidan que se haga imposible seguir trabajando con el jugador.

“Me sorprendió que Robert hiciera esas declaraciones públicas. En su lugar no las hubiera hecho”, comentó.

Sin embargo, Hainer agregó que no cree que Lewandowski vaya a bajar su rendimiento al tener que permanecer en el Bayern.

“Robert es un profesional, quiere jugar al fútbol”, destacó.

El caso Lewandowski ha llevado a que se formulen críticas tanto al club, por no haberse ocupado oportunamente de la renovación, como al jugador, por tratar de forzar su salida con declaraciones públicas.

Robert Lewandowski wants to join Barcelona, no way for other clubs as of today. He knows it’s still not easy to reach an agreement with Bayern – but he’s only waiting for FCB. 🚨🇵🇱 #FCB

Lewa has verbal agreement on a three year deal with Barça.

More: https://t.co/7LbOWDUhet pic.twitter.com/OR3k2wBD0B

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2022