El Benfica hunde al Barcelona en la Champions League y sentencia a Koeman

La segunda la tuvo casi en el minuto 5 el ucraniano Yaremchuk, con un disparo fácil al borde del área que decidió colocar y que acabó suave a las manos del cancerbero azulgrana. El Benfica intentó ahogar la salida del balón del Barça.

En el minuto 8, primera reacción de Koeman: Eric García a la derecha y Araújo a la izquierda para intentar frenar al uruguayo Darwin Núñez.

La primera perla del Barcelona llegó de la mano de Pedri con un pase de tiralíneas que dejó solo a Frenkie de Jong, que decidió pasar, con el portero ya derribado, a Luuk de Jong, que, incomprensiblemente, falló a puerta vacía.

Instantes después, nueva ocasión para el Barsa. Centro de Sergi Roberto por la derecha para Frenkie de Jong que falló el remate ante la salida de Vlachodimos.

Mientras tanto, Darwin seguía haciendo de las suyas y en el centro del campo, tras un excelente gesto técnico forzaba la amarilla para Piqué, que llegó tarde al corte.

La peor decisión de Joan Laporta fue mantener a Ronald Koeman. Si no se confía en el entrenador y en su método no se le puede dar continuidad. Lo de hoy es un ridículo histórico ante toda Europa. El neerlandés no puede seguir ni un minuto más al frente del equipo. #Barcelona pic.twitter.com/Q086RO8ClN

— Miquel Blázquez (@BlazquezFont) September 29, 2021