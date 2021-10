El Kun Agüero necesita más pruebas cardiológicas y es baja para la Champions ante el Dinamo de Kiev

El club también informó que, en principio, no habrá una actualización del estado de salud del jugador durante este domingo.

En el duelo del domingo ante el Alavés (1-1) sobre el final de la primera parte, concretamente al minuto 40′, la transmisión mostro al Kun pidiéndo ayuda, gesticulando con sus manos la zona del tórax y la garganta.

Rodeado del árbitro, compañeros y rivales, se tumbó sobre la cancha de Can Barca y se dejó atender. Los paramédicos no perdieron tiempo e ingresaron al terreno preparados para retirarlo en camilla. Sin embargo, Agüero sacó fuerzas de flaqueza, se puso de pie y abandonó el césped para darle entrada a Philipe Coutinho.

Durante la noche del sábado trascendió en el programa de la COPE, Tiempo de Juego información que tras el cotejo el argentino abandó el templo azulgrana en ambulancia. Así como que pasaría la noche en observación junto a su hermano, su madre y su novia.

El central del Barcelona Gerard Piqué no podrá estar el martes en el crucial encuentro de Champions contra el Dinamo de Kiev tras confirmarse este domingo su lesión muscular en la pierna derecha.

“Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que tiene una elongación en el sóleo de la pierna derecha”, informó el Barça este domingo en un comunicado.

El defensa azulgrana tuvo que retirarse el sábado en el minuto 70 del encuentro que el Barça empató 1-1 contra Alavés, siendo sustituido por Clément Lenglet.

𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗘𝗪𝗦 | @3gerardpique has a right calf strain. Further tests are pending to find out the exact extent of the strain pic.twitter.com/IDeru724Hn

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2021