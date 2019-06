El Liverpool gana la Champions League y suma su sexto título en el torneo

Un año después de caer en Kiev ante el Real Madrid se tomó la revancha el cuadro ‘red’, que recoge el testigo precisamente del cuadro madridista, campeón en las tres ediciones precedentes.

El Liverpool, que consiguió sus anteriores títulos en 1977, 1978, 1981, 1984 y 2005, se sitúa en la tercera posición del historial, a uno del Milan y a siete del Real Madrid, el ‘rey’ con sus trece entorchados.

Inglaterra recupera el trono continental siete años después de que lo consiguiera el Chelsea ante el Bayern Múnich en la capital bávara, campeón al año siguiente. En 2014 empezó el reinado absoluto español que ahora acaba con cuatro títulos del Real Madrid y uno del Barcelona.

El Liverpool volvió a levantar la ‘Orejona’ catorce años después de conquistar su última Champions, en la memorable final que ganó en los penales en 2005 al Milán tras remontar un 0-3 en contra.

En un partido que comenzó con un emotivo minuto de silencio por la muerte del internacional español José Antonio Reyes este sábado en un accidente de tráfico, el ganador empezó a dibujarse pronto.

Un balón levantado en el área por Sadio Mané, lo interceptó Moussa Sissoko con el brazo, sin que el árbitro dudara en señalar la pena máxima, que Salah se encargó de transformar (2) para alegría de los miles de aficionados Reds presentes en el Metropolitano madrileño.

El egipcio entraba así en los anales de la Champions al marcar el segundo tanto más rápido en una final del máximo torneo continental de clubes.

El tanto fue un auténtico mazazo para el Tottenham, que jugó atenazado durante prácticamente todo el partido, temeroso de cometer un error que pudiera costarle el segundo y despertando sólo en los últimos minutos del encuentro.

Disparos desde fuera del área de Sissoko (10) o Christian Eriksen (45) muy desviados fueron las únicas propuestas del equipo de Mauricio Pochettino, en la primera parte.

🔴 Liverpool's name is on the trophy for the sixth time!#UCLfinal pic.twitter.com/9AJSZtAhUv

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2019