El Nápoles honra a Maradona con una estatua que homenajea a su ‘D10S’

El club napolitano, que lidera la Serie A, organizó un evento en el que participaron Infantino, el presidente de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC), Gabriele Gavina, el presidente de la Liga Serie A, Paolo Dal Pino, o el alcalde napolitano, Gaetano Manfredi, además de excompañeros de Maradona como Giuseppe Briscolotti o Salvatore Bagni.

También estuvo Corrado Ferlaino, el presidente que fichó a Maradona y abrió siete años gloriosos de historia del Nápoles, con dos títulos ligueros, una Copa de la UEFA, una Supercopa italiana y una Copa Italia.

La ceremonia se desarrolló ante los casi 60,000 espectadores que llenaban las gradas del estadio Maradona y que no pararon de corear su nombre.

#Napoli put on a light show of #Maradona’s best moments with the club before #NapoliLazio ⬇️

