El primer gol de Ibrahimovic y victoria del Milan

El delantero sueco, de 38 años, marcó el segundo tanto de su equipo, a los 64 minutos, de un zurdazo al palo corto tras un centro del francés Theo Hernandez.

El primero lo había anotado el portugués Rafael Leao, con un disparo desviado por un defensa nada más comenzar la segunda parte (46).

‘Ibra’ había debutado la semana pasada en San Siro con un empate sin goles antes la Sampdoria, pero su llegada parece pesar ya en el juego ofensivo del Milan, que no ganaba un partido desde el 3-2 al Bolonia el pasado 8 de diciembre.

Con este triunfo, el Milan remonta provisionalmente a la 8ª plaza de la Serie A, mientras que el Cagliari sigue sexto, aunque en caída libre las últimas semanas, con cuatro derrotas consecutivas.

