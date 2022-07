Estados Unidos derrota a Honduras y sella su pase a la final y a los Olímpicos de París 2024

En el segundo tiempo Honduras propuso más, pero no lo suficiente para romper la defensa estadounidense.

Estados Unidos creó más ocasiones de gol, pero la defensa y el portero de Honduras evitaron al menos tres, y en una ocasión estrelló la pelota en uno de los tubos verticales.

En el minuto 86 Honduras se quedó con un jugador menos, por expulsión por juego brusco.

Estados Unidos disputará el domingo la final del Premundial Sub’20 que se disputa en Honduras contra República Dominicana, que hoy dio la sorpresa al vencer a Guatemala en tanda de penaltis por 4-2 (2-2).

Los estadounidenses y caribeños, además, son los clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024 por el circuito de la Concacaf.

Los cuatro clasificados al Mundial de Indonesia 2023 son Estados Unidos, República Dominicana, Honduras y Guatemala.

