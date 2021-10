“Este equipo no se rinde nunca”, destaca Benzema sobre Francia

Francia ya se clasificó para esta final remontando un 0-2 contra Bélgica el pasado jueves (3-2).

“Es la norma de los grandes equipos, no entrar en pánico, ser pacientes y esperar el momento adecuado. No bajamos los brazos hasta el final del partido y hemos logrado marcar dos goles” para remontar el tanto inicial de Mikel Oyarzabal.

Su compañero Paul Pogba admitió por su parte que Francia “fue dominada en la primera parte, pero supimos reaccionar y marcamos dos minutos después” de hacerlo España.

I’ve rewatched THAT Benzema goal about 99 times now and it gets better every time. pic.twitter.com/cbQzjrmlKu

