Europa League: Arsenal, Tottenham y Manchester United siguen su curso en la competencia

El Arsenal pudo seguir vivo en la Europa League y avanzar a octavos gracias a Pierre-Emerick Aubameyang, decisivo para ganar 3-2 al Benfica con dos tantos, uno de ellos en los instantes finales, este 25 de febrero en la vuelta de dieciseisavos de final.

Tras el empate 1-1 de la ida ante el Benfica, el Arsenal tuvo muchos problemas para sacar adelante su eliminatoria y llegó a los últimos minutos de su partido de este jueves con un 2-2 que le dejaba virtualmente fuera.

Hasta que Aubameyang apareció para rematar en el segundo palo un centro de Bakayo Saka y poner el 3-2 definitivo y dejar frustrado al Benfica.

Los ‘Gunners’ se llevaron así el duelo entre dos históricos en horas bajas: los londinenses son apenas undécimos en la Premier League y los lisboetas, cuartos en la liga portuguesa.

El partido se jugó en El Pireo, en Grecia, debido a las restricciones de entrada al Reino Unido para los viajeros procedentes de Portugal por la pandemia del covid-19, lo que forzó a la deslocalización de este choque de vuelta.

Manchester United

La Real Sociedad, que desperdició un penalti para engancharse a la eliminatoria, no pudo obrar el milagro de remontar en Old Trafford y cayó eliminada de la Europa League al empatar a cero con el Manchester United (4-0 en el global).

Los de Imanol Alguacil dieron guerra al Manchester United, pero fallaron en lo más importante, en marcar gol. Y eso que dispusieron de una pena máxima a favor antes de los primeros 15 minutos, cuando Daniel James cometió un penalti infantil sobre Gorosabel.

Mikel Oyarzabal asumió la responsabilidad, pero hizo ‘paradinha’ y pegó un saltito antes de golpear el esférico y lo mandó desviado. Esperó a que Dean Henderson se tirara a un lado, pero el portero no lo hizo y falló.

Ese penalti podía haber cambiado las cosas en Manchester, pero el 0-4 era una losa muy difícil de levantar para la Real, que encima tenía que aguantar a un Bruno Fernandes en estado de gracia.

Los Spurs

El Tottenham, que ya había ganado como visitante 4-1 en la ida, terminó el trabajo en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League, venciendo por 4-0 al Wolfsberg austríaco, el 24 de febrero en Londres.

Los ‘Spurs’ tenían prácticamente el billete a octavos en su bolsillo y el técnico José Mourinho reservó a varias de sus figuras, presentando un once en el que no estaban Hugo Lloris, Son Heung-min o Harry Kane.

Dele Alli abrió el marcador en el minuto 10. Luego fue el brasileño Carlos Vinicius (50) y el tercero fue de Gareth Bale (73). El cuarto y definitivo fue obra de Carlos Vinicius, al 83.

Leicester no puede

El Slavia Praga eliminó de la Liga Europa al Leicester tras imponerse en el King Power Stadium inglés por 0-2, en la vuelta de los dieciseisavos de final.

El conjunto de Brendan Rodgers no transformó en goles su dominio el cuadro checo aprovechó sus opciones después del empate a cero en el encuentro de ida.

🎙️ Lukáš Provod after #leisla: "Before the game @tomassoucek28 told us that we were better team and we would go through. He was online with us on FaceTime at the end of the game in Slavia shirt and celebrated with us." pic.twitter.com/w5OwXR2Qq1

— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) February 25, 2021