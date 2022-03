Europa League: El FC Barcelona se medirá al Eintracht Frankfurt en los cuartos de final

Los partidos de ida se disputarán el jueves 7 de abril y los de vuelta una semana más tarde, el 14 del mismo mes.

El Barça llegó a la Europa League rebotado desde la Liga de Campeones, donde en diciembre quedó tercero en su grupo y no pudo pasar a octavos de final en la competición estrella de la Uefa.

En el ‘playoff’ de acceso a octavos de la Europa League, el Barcelona eliminó al Nápoli italiano y en octavos al Galatasaray turco. En ambos casos con victorias como visitante en la vuelta, después de haber firmado preocupantes empates como local en la ida.

La siguiente cita del Barcelona en la Europa League queda programada para el jueves 7 de abril en Alemania y la vuelta será una semana después en el Camp Nou. Ambos juegos serán a las 13 horas de Guatemala.

El Barsa es el último equipo español que sigue vivo en la Europa League, después de que Sevilla y Betis fueran eliminados el jueves en octavos, frente al West Ham y el Eintracht Frankfurt, respectivamente.

En la ronda anterior había quedado apeada la Real Sociedad, contra el RB Leipzig. En caso de pasar a semifinales, el Barcelona se enfrentará los días 28 de abril y 5 de mayo al ganador del cruce West Ham-Lyon.

El Lyon fue verdugo en octavos del Oporto y el West Ham derribó a un Sevilla que es el equipo con más títulos en este torneo, con seis.

En la otra parte del cuadro, el pulso entre Leipzig y Atalanta pone frente a frente a dos formaciones emergentes en los últimos años en el panorama europeo.

