“Extrañaba la Premier League”, afirma Coutinho tras su brillante debut con Aston Villa

Y Coutinho cambió el rumbo del partido, primero dando una asistencia a Jacob Ramsey en el minuto 77, que reducía diferencias, y después anotando el empate definitivo en el 82.

Era el regreso soñado para Coutinho, cuatro años después de haber dejado el Liverpool para fichar por el Barcelona.

“Extrañaba la Premier League y este tipo de partidos. Estoy muy feliz de estar aquí con mis nuevos compañeros”, dijo Coutinho a la cadena Sky Sports.

“Ha sido un buen comienzo, creímos en nosotros mismos hasta el final y no perdimos”, añadió.

Preguntado por si estaba nervioso antes del debut con Aston Villa, Coutinho admitió que sí. “Un poco, no hablo inglés muy bien, prefiero estar en el terreno, que hablando todo el tiempo”, señaló.

“Estoy feliz. Era el primer partido y quiero trabajar duro para progresar y estar en mi mejor forma”, explicó.

Coutinho no pudo triunfar en el Barcelona y también estuvo cedido la temporada 2019-2020 en el Bayern Múnich.

El brasileño no quiso extenderse sobre las causas de no brillar en su período en el Barcelona.

“Hubo altos y bajos, pero eso ya es pasado. Estoy aquí y estoy concentrado en los objetivos del club y del técnico. Quiero hacer un buen trabajo para ayudar a mis compañeros y al club”, explicó el brasileño.

El técnico del Aston Villa, Steven Gerrard, jugó con Coutinho en el Liverpool y está convencido de que la carrera del brasileño tomará un nuevo impulso.

“Fue un buen debut para él. Hemos traído un futbolista de calidad”, dijo Gerrard.

