Fifa insiste en un Mundial cada dos años y le consultará a sus federaciones sobre esto y otras reformas al calendario

“La FIFA también invitó a sus asociaciones miembros a una primera cumbre en línea el 30 de septiembre de 2021. Será una de las muchas ocasiones de establecer un debate abierto y constructivo a nivel mundial y regional en el curso de los próximos meses”, señaló.

El debate sobre una Copa del Mundo cada dos años fue relanzada estos últimos días en el diario francés L’Equipe por el exentrenador Arsène Wenger, director de desarrollo de la Fifa, quien defiende un torneo internacional de selecciones cada año, alternando Mundial y competiciones continentales, como Eurocopa o Copa América.

La Uefa, la potente confederación europea de futbol, y la Conmebol no se han mostrado partidarios de esta iniciativa por el momento.

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, prometió que se tomarían decisiones de aquí a final de año sobre la propuesta.

International Match Calendar – New consultation phase

FIFA has reached out to its member associations and other stakeholders (representatives of the players, clubs, leagues, confederations) marking the beginning of a new phase of consultation.

