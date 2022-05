Gerard Piqué ayudó a coleccionista argentino para que ganara la subasta por la camisola de Maradona, la cual perdió faltando 17 segundos para el cierre

Ordas, que minutos antes de la finalización no pudo ocultar su tristeza por lo acontecido en Londres y se quebró al finalizar la conversación con un programa de Radio Metro. “Se nos quebró Marcelo”, se percató Fernando Lavecchia al escuchar la quebradiza voz con la que se despidió el coleccionista.

“Estoy triste, porque pensé que la ganábamos, porque detrás de mí había mucha gente que acompañó esta cruzada. Este sueño nos movilizó para venir a Londres. Era llevar esta camiseta a Argentina para poder compartirla”.

Reconoció al inicio de la charla. Y luego, remarcó: “Estoy triste por no poder llevarla a casa para que esté con todos los argentinos. Del otro lado había gente de Medio Oriente con muchos más recursos económicos, no históricos y pasionales como los nuestros”.

Durante la charla, Marcelo reconoció que su oferta de 7.5 millones de libras era la mejor y que la posibilidad se les escurrió de las manos a falta de escasos instantes. “Fuimos la mejor oferta y faltaban 17 segundos, justo ese número”, manifestó. “Ellos pujaron un último valor al que ya no podíamos llegar, porque la casa te dice hasta cuándo podés pujar según tus recursos y nuestro máximo era ese”, detalló.

Ordas acudió a Inglaterra con la ayuda de algunas personalidades del futbol, como el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y la del defensa del FC Barcelona Gerard Piqué . “Podría nombrar 100 personas, pero al primero que quiero nombrar es a Claudio Tapia, que me llamó y se puso a disposición de manera personal. Si bien me dijo que tenía el apoyo de AFA, me dijo que iba a buscar recursos personales, de amigos.

“Hoy a la mañana recibí una llamada de Gerard Piqué (jugador del Barcelona). Me dijo: Te voy a acompañar en esta cruzada, sé lo que significa para tu país esta armadura. Hicimos un esfuerzo muy grande”, agregó.

Para concluir, el coleccionista dejó en claro que hará un último intento para persuadir a los compradores para que la camiseta del segundo tiempo de Diego Armando Maradona en el recordado partido ante los ingleses pueda ser exhibida en Argentina en octubre para celebrar el cumpleaños del astro: “

Para tener noción de la cifra que se pagó, el récord vigente era de una camiseta de los Yankees de Nueva York que perteneció al mítico beisbolista Babe Ruth y la utilizó en el lapso 1928-1930: se vendió en USD 5,64 millones en una subasta el 15 de junio de 2019, lo que la convirtió en la pieza de colección deportiva más cara jamás vendida. Mientras que el valor de la de Maradona es de más de USD 9 millones.

A delegation from Argentina led by Marcelo Ordas sitting beside me is said to have offered £5 million but lost out. This man was in tears as the lot closed https://t.co/f7E0pBLJ1w

— Asif Burhan (@AsifBurhan) May 4, 2022