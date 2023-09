Inter Miami: Cuándo y a qué hora es la final de la US Open Cup ante el Houston Dynamo

Por esa razón, el técnico del Inter Miami, Gerardo Martino decidió cuidar a sus hombres importantes contra el Orlando y ni Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba tuvieron actividad en el juego, en su lugar entraron los poco habituales Facundo Farías y Kamal Miller.

Desde su llegada a Miami, Lionel Messi lidera las estadísticas ofensivas de su equipo con 11 goles y 5 asistencias, en segundo lugar está el ecuatoriano Leonardo Campaña con 11 tantos y cierra Josef Martínez con 10.

La gran final de la US Open Cup se jugará el miércoles 27 de septiembre a las 18:30 horas de Guatemala, el juego se desarrollará en el DRV PNK Stadium (Fort Lauderdale), la casa del Inter Miami, por lo que Messi y compañía podrán jugar con sus aficionados respaldándoles.

Por ahora es desconocido si el atacante argentino será titular, ya que el Tata Martino ha sido claro en que el “10” debía evolucionar de su sobrecarga muscular y de eso dependería su presencia en la final.

El podrá ser visto a través de la pantalla de Paramount + según la información en la página web de la US Open Cup 2023.

