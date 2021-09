La Conmebol confirma en octubre la triple fecha de la eliminatoria sudamericana

La matriz del futbol sudamericano explicó en un comunicado que a las fechas Fifa de octubre del premundial regional, que comprenden los partidos de la undécima y duodécima jornadas, se sumará la quinta fecha, originalmente programada para disputarse el 25 y el 26 de marzo pasado.

La undécima jornada de la eliminatoria, a jugarse el 7 de octubre, comprende los partidos Uruguay vs. Colombia, Perú vs. Chile, Venezuela vs. Brasil, Paraguay vs. Argentina y Ecuador vs. Bolivia.