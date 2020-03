La Premier League acaba claudicando ante el coronavirus

“Tras una reunión de accionistas celebrada hoy, se decidió por unanimidad suspender la Premier League con la intención de volver el 4 de abril, bajo reserva de los consejos médicos y las condiciones del momento”, anunció la Premier League en un comunicado.

El Everton también anunció que a todo su equipo y al personal técnico se les aconsejó que se confinen después de que un jugador informó de síntomas consistentes con el covid-19.

Pese a que el gobierno de Boris Johnson no ha decidido, ni siquiera aconsejado, cancelar las eventos deportivos y otras reuniones públicas, la decisión parecía acercarse inevitablemente.

El jueves, tres jugadores del Leicester City se confinaron y el Bournemouth informó de que el portero Artur Boruc y cuatro miembros del equipo hicieron lo mismo.

Dieron resultado positivo al coronavirus el vasco Arteta, exayudante de Pep Guardiola en el Manchester City, y Callum Hudson-Odoi, jugador del Chelsea.

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, deseó “por encima de todo” que estos dos y todos los demás afectados por covid-19 “se recuperen rápidamente”.

Inglaterra acabó así sumándose a Italia, España y este viernes Francia y Alemania, por lo que los cinco grandes campeonatos del continente ya están suspendidos.

“En esta situación sin precedentes, estamos trabajando estrechamente con nuestros clubes, el gobierno, la Asociación de Futbol y la Liga Inglesa de Futbol y podemos asegurar a todos que la salud y el bienestar de los jugadores, el personal y los aficionados son nuestra prioridad”, agregó Masters.

La Liga Inglesa de Fútbol, que comprende las tres divisiones inferiores a la Premier League, y la Superliga Femenina también serán suspendidas hasta el 3 de abril.

Los dos partidos amistosos de Inglaterra en casa contra Italia y Dinamarca a finales de este mes fueron pospuestos.

Sin embargo, las autoridades todavía esperan poder reanudar y completar la temporada en una fecha posterior.

“A pesar de los desafíos, el objetivo de la Premier League es reprogramar los partidos suspendidos cuando sea seguro hacerlo”, añadió el comunicado.

Los seguros por fuerza mayor, contratados por la mayoría de grandes clubes, mitigarán, al menos temporalmente, el coste de esta medida en la liga de fútbol que más dinero genera en el mundo, entre multimillonarios derechos televisivos, patrocinadores y restauración.

Pero la suspensión podría tener un efecto devastador en los clubes de las divisiones inferiores, para los cuales los ingresos de las jornadas pueden representar hasta más del 60% de sus presupuestos.

Thanks for your words and support.Feeling better already.We’re all facing a huge & unprecedented challenge.Everyone’s health is all that matters right now.Protect each other by following the guidelines & we’ll come through this together.Well done PL for making the right decisions pic.twitter.com/0rnwHmQWha

— Mikel Arteta (@m8arteta) March 13, 2020