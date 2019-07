La selección de EE.UU. vuelve a casa después de ganar su cuarto título del Mundial femenino

Las jugadoras de la selección femenina de futbol de Estados Unidos regresaron este lunes a su país después de ganar el Mundial Francia 2019. (Foto Prensa Libre: @USWNT)

Las jubilosas futbolistas estadounidenses, que derrotaron a Holanda 2-0 en la final para sellar su segunda victoria consecutiva en la Copa del Mundo, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en un avión chárter.

La delantera Alex Morgan y la declarada Mejor Jugadora del torneo, Megan Rapinoe, estuvieron entre las primeras en salir del avión, donde se desplegó una alfombra roja para saludar al equipo al pisar la pista.

Muchas de las jugadoras, que celebraron la victoria el domingo en varios videos publicados en las redes sociales, llevaban gafas oscuras al saludar a los aficionados.

Te puede interesar: Estados Unidos conquista su cuarto Mundial femenino

El ambiente de la fiesta continuó mientras las jugadoras bailaban y cantaban los himnos del grupo Queen “We Are the Champions” y “We Will Rock You”.

Brought you back a little something. 🏆 World Champs,baby! pic.twitter.com/iUonZWgv1q — U.S. Soccer WNT (@USWNT) July 8, 2019

Las jugadoras lucieron camisetas negras con las palabras “Campeonas del Mundo” sobre cuatro estrellas para representar las cuatro victorias en Mundiales.

Lee también: Suecia vence a Inglaterra y se queda con el tercer lugar de la Copa del Mundo femenina Francia 2019

Luego el equipo fue conducido a un autobús en espera de ser trasladado a Nueva York, donde será honrado con un desfile el miércoles.

We back as World Cup Champions ♥️ mission accomplished! pic.twitter.com/FEvoyQCBPS — Julie Johnston Ertz (@julieertz) July 8, 2019

Contenido relacionado

> Megan Rapinoe, capitana de Estados Unidos, critica a la Fifa y suma adeptos contra Donald Trump

> Alex Morgan sobre su festejo del té: “Los hombres se agarran sus partes y no les dicen nada”

> 10 comentarios machistas indignantes que han llamado la atención durante el mundial femenino