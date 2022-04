La Selección de México se enfrenta con Guatemala en su primer amistoso rumbo a Qatar 2022

El partido se celebrará en el estadio Camping World Stadium de Orlando, Florida, y será el primero que jugará México desde que certificó en marzo pasado su clasificación al Mundial 2022, a disputarse entre noviembre y diciembre de este año.

En el otro extremo, Guatemala llega al encuentro de este miércoles tras ganar sus últimos tres partidos amistosos desde que el mexicano Luis Fernando Tena fue nombrado como su seleccionador en diciembre pasado.

Desde entonces, el combinado del país centroamericano superó a Cuba, Haití y a El Salvador, este último con una goleada por 4-0 el pasado domingo en California, Estados Unidos.

La figura para los guatemaltecos fue el delantero Óscar Santis, quien marcó dos goles y también se acreditó una asistencia ante los salvadoreños.

Santis ya había dado evidencias de su nivel como una pieza clave del Comunicaciones guatemalteco que en diciembre pasado ganó la Liga Concacaf 2021, que aglutina a los mejores clubes de Centroamérica, El Caribe y Canadá.

Tena, quien llevó a la selección sub 23 de México a ganar su primer oro en fútbol en Juegos Olímpicos durante Londres 2012, tiene como misión clasificar a Guatemala al primer Mundial en categoría absoluta de su historia.

El seleccionado centroamericano se quedó en el camino rumbo a Catar 2022 en las rondas iniciales de la eliminatoria de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf), en junio de 2021.

La plantilla guatemalteca tenía planeado viajar desde Houston a Florida en la noche del lunes, pero los futbolistas tuvieron que dormir en el aeropuerto por el clima y otros motivos, según denunciaron este martes algunos jugadores por redes sociales y también medios locales.

En la convocatoria de 21 jugadores de Tena hay tres futbolistas que militan en el extranjero: Gerardo Gordillo (Gualaceo, Ecuador), Nicholas Hagen (Hamarkameratene, Noruega) y José Carlos Pinto (Tacuary, Paraguay). Los dos últimos se unirán al equipo en Florida.

– Posibles Alineaciones:

México: Carlos Acevedo; Jesús Angulo, Jonathan Gómez, Luis Olivas, Arturo Ortiz; Erick Aguirre, Roberto Alvarado, Sebastián Córdova; Marcelo Flores Eduardo Aguirre y Santiago Giménez.

Seleccionador: Jorge Theiler.

Guatemala: Nicholas Hagen; Gerardo Gordillo, José Morales, Stheven Robles, José Carlos Pinto; Alejandro Galindo, Carlos Mejía, Rodrigo Saravia, Jorge Aparicio; Óscar Santis y Robin Betancourth.

Seleccionador: Luis Fernando Tena.

Estadio: Camping World Stadium, de Orlando (Florida, EEUU).

