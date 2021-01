La UEFA mantiene sus planes para la Eurocopa y la Liga de Campeones, incluido público

La Eurocopa se mantiene en pie para llevarse a cabo este año. Foto Prensa Libre: Agencias

La Uefa no contempla por el momento modificar sus planes sobre la Eurocopa y la Liga de Campeones de fútbol, sus dos principales competiciones, pese a la progresión actual de la pandemia del covid-19 en ese continente, que sí ha perturbado el programa en otros deportes.

“En lo que se refiere a la Eurocopa no ha cambiado nada”, indicó a la AFP un portavoz de la organización europea.

La Eurocopa está programada del once de junio al once de julio, después de no haber podido disputarse en 2020 por la pandemia.

The #U21EURO final tournament fixtures have been confirmed ⬇ — UEFA.com (@UEFAcom) January 14, 2021

La Uefa también mantiene por ahora su intención de que el torneo se dispute en doce ciudades de doce países diferentes, pese a que el doce de enero el presidente del fútbol suizo, Dominique Blanc, estimaba “difícil” que pueda ser así “teniendo en cuenta las restricciones para los viajes”.

Las competiciones de clubes, entre ellas la Liga de Campeones, donde los octavos de final arrancan el 16 y 17 de febrero, tampoco están amenazadas por el momento, explica la Uefa.

Mientras los llamamientos a la vacunación de los deportistas se multiplican, la Uefa explica que esa cuestión “será objeto de una reflexión” y que es “demasiado pronto para tomar una decisión”.

En una entrevista con distintos medios suizos, Dominique Blanc había señalado dos posibilidades: “disputar la Eurocopa en un único país, en Rusia o Alemania por ejemplo” o bien “centrarse en una única gran ciudad” que tenga un número suficiente de estadios, como podría ser Londres.

Para el patrón de la Federación Suiza de Fútbol no es planteable la cuestión del regreso de los espectadores a las gradas, al menos de manera masiva, debido al ritmo de vacunación actual: “En mi opinión, nos dirigimos hacia una Eurocopa diferente, sin duda sin público”, como ya ocurrió en agosto de 2020 con la ‘Final 8’ de Lisboa que sirvió para disputar las últimas rondas de la Liga de Campeones 2019-2020.