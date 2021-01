Murray da positivo de covid-19 y puede perderse el Abierto de Australia

El antiguo número uno mundial Andy Murray dio positivo del nuevo coronavirus, según las informaciones publicadas este catorce de enero por varios medios británicos, lo que pone en duda su participación en el Abierto de Australia, que comienza el ocho de febrero.

Cinco veces finalista en Melbourne, el escocés tenía que haber viajado a Australia en uno de los vuelos chárter ofrecidos por la organización, pero Murray fue puesto en cuarentena en su casa.

Según la agencia de prensa PA, el campeón olímpico en 2012 y 2016 no presenta síntomas graves y espera poder viajar a Australia en una fecha posterior.

Wishing you all the best with your recovery @andy_murray pic.twitter.com/SRMQeuIxLp

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2021