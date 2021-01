Presidente del futbol suizo ve difícil mantener la aplazada Eurocopa 2020 en doce países y con público

El presidente de la Federación Suiza de Fútbol (ASF) Dominique Blanc considera “difícil” que la Eurocopa de fútbol 2020, aplazada a 2021 por la pandemia, se mantenga en doce ciudades de doce países, declaró este doce de enero a varios medios de su país.

“Vista la situación sanitaria, estimo a título personal que la versión de salida, una competición repartida por toda Europa, tiene pocas oportunidades de hacerse debido a las restricciones de viajes”, señaló Blanc.

“En todo caso me parece difícil, actualmente no creo que Suiza viaje para jugar en Bakú”, añadió ante una pregunta de la Tribuna de Ginebra y el diario 24 Horas.

Inicialmente prevista en 2020 y reprogramada del 11 de junio al 11 de julio de este año, la Eurocopa “se disputará porque los conceptos de seguridad puestos en marcha ya se han probado”, añadió el dirigente. “Pero nadie quiere decir todavía cómo”, subrayó.

Entre las ideas que maneja la UEFA, que se reunirá en su congreso el 20 de abril, “la primera variante sería disputar la Eurocopa en un solo país, en Rusia o en Alemania por ejemplo”, detalló.

“La segunda solución, más restrictiva todavía, sería disputarse en una única gran ciudad que posea suficientes grandes estadios para acoger los seis grupos”, precisó Blanc, evocando Londres, actualmente foco de una variante del covid-19 más contagiosa que la original.

