Saints, cumplen pronósticos; Browns y Ravens los rompen ante Titans y Steelers

Drew Brees y Tom Brady se enfrentarán el próximo 17 de enero. Foto Prensa Libre: AFP.

La serie de comodines de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) ya es historia al concluir la segunda jornada con los triunfos de los New Orleans Saints, que hicieron buenos los pronósticos, y los de Cleveland Browns y Baltimore Ravens, que los rompieron.

El mariscal de campo Drew Brees protagonizó la victoria de los Saints ante los Chicago Bears, que le permitirá enfrentarse el 17 de enero a las 17:40 horas a otro veterano de su misma calidad, el legendario pasador Tom Brady, de los Buccaneers de Tampa Bay.

El veterano Brees completó 28 de 39 pases para 265 yardas, con dos envíos de anotación, que permitieron a los Saints vencer 21-9 a los Bears en el partido comodín de la Conferencia Nacional (NFC) y aseguraron el pase a la serie divisional.

Los objetivos perfectos de Brees fueron el receptor abierto Michael Thomas, que tuvo un regreso triunfal con el equipo, y el corredor Latavius Murray para sendas anotaciones, mientras que la defensiva de los Saints estuvo todo el partido intratable y también fue clave en la victoria.

Los Saints nunca antes permitieron menos de 14 puntos en un partido de playoffs.

La victoria de los Saints (13-4) y Brees, quien cumplirá 42 años el viernes, obliga a un partido de ronda divisional el 17 de enero en el Superdome contra los Buccaneers y Brady, de 43 años.

We got the job done, but our work isn't finished. 📺: #TBvsNO 6:40 p.m. ET Sunday on FOX pic.twitter.com/IyDZiCcB1b — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) January 12, 2021

El duelo será el primero en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en el que haya dos mariscales de campo con más de 40 años cada uno en un partido de playoffs.

Brees terminó con 28 de 39 pases para 265 yardas, con dos envíos de anotación, sin interceptaciones ni ser derribado, que le permitió colocar en 107,3 el índice de pasador.

La ofensiva de Chicago tuvo problemas la mayor parte del partido contra una defensiva que ocupaba el cuarto lugar en la NFL.

El mariscal de campo Mitch Trubisky completó 19 de 29 pases para 199 yardas y un pase de anotación al ala cerrada Jimmy Graham cuando el tiempo expiró. Los Bears (8-9) se limitaron a 48 yardas por tierra.

Los Browns llegaron a Pisttburgh, sin apenas haber entrenado, y contra todos los pronósticos vencieron por 37-46 al equipo local de los Steelers en el partido de comodín de la Conferencia Americana (AFC).

El mariscal de campo Baker Mayfield lanzó para tres anotaciones y la defensa de los Browns trabajó duro en la recta final del partido para evitar que los Steelers pudiesen completar el intento de remontada, que hubiese sido histórica.

This group had the best regular season in team history and is just getting started!@Tostitos | #ChiefsKingdom pic.twitter.com/mQXE68UfVT — Kansas City Chiefs (@Chiefs) January 12, 2021

Sin embargo, al final se dio la primera victoria de postemporada de la franquicia de Cleveland en más de un cuarto de siglo y le asegura un viaje a Kansas City, el próximo 17 de diciembre, para enfrentar a los campeones defensores del Super Bowl LIV, los Chiefs, que llegarán como los grandes favoritos al triunfo.

Sin el entrenador en jefe de primer año Kevin Stefanski, que no pudo estar presente en el partido al estar en cuarentena por Covid-19, al igual que escolta de Pro Bowl Joel Bitonio y el esquinero superior Denzel Ward después de que todos dieron positivo por COVID-19, Cleveland (12-5) tuvo la primera mitad más grande de un equipo visitante en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

El triunfo fue el primero de postemporada de los Browns desde que derrotaron a los Patriots de Nueva Inglaterra el día de Año Nuevo de 1995, tres meses antes de que naciera Mayfield, y su primera victoria en los playoffs como visitantes desde el 28 de diciembre de 1969.

Lo consiguieron a pesar de haber practicado solo una vez en las últimas dos semanas y de haber perdido 17 partidos seguidos en el “Heinz Field” de Pittsburgh.

Los Steelers (12-5) terminan una temporada en la que comenzaron de manera brillante con un invicto de 11-0, pero que en la recta final fue todo un tormento perdedor que se extendió al partido de la serie de comodines contra los Browns, quienes el domingo anterior ya los habían ganado también de locales.

Su mariscal de campo, el veterano Ben Roethlisberger, terminó su temporada de regreso lanzando para 501 yardas en un récord de la NFL de 47 pases completos con cuatro touchdowns y cuatro interceptaciones, pero que no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota.

Mientras que el mariscal de campo Lamar Jackson tuvo su primera victoria en postemporada luego de correr para 136 yardas, incluido un touchdown de 48, y pasar para otras 179, que ayudaron a los Ravens a remontaron una desventaja de 10 puntos y vencieron a domicilio por 13-20 a los Titans de Tennessee en el partido de comodín de la AFC.

Con su victoria, los Ravens (12-5) rompieron racha de 21 partidos consecutivos perdidos en temporada regular o en playoffs cuando estaban detrás por 10 o más puntos.

Baltimore jugarán también de visitantes contra los Bills de Buffalo en partido de la serie divisional de la AFC.

Jackson terminó con 17 de 24 pases para 179 yardas, con una interceptación, y se convirtió el sexto juego terrestre de 100 yardas de un mariscal de campo en la postemporada, uniéndose a Colin Kaepernick, con dos.

LFW: Ravens vs. Bills is the game "everybody in the world wants to see." 📰: https://t.co/fMzcVyi8Y0 pic.twitter.com/x6pSau1lgo — Baltimore Ravens (@Ravens) January 12, 2021

Jackson tuvo una carrera de anotación de 48 yardas, la segunda carrera de anotación más larga de un mariscal de campo en la era del Super Bowl detrás de 56 yardas de Collin Kaepernick para los 49ers de San Francisco contra los Packers de Green Bay el 12 de enero. 2013.

Baltimore también anuló al corredor de las 2.000 yardas Derrick Henry y mantuvo a Tennessee en su menor cantidad de puntos durante toda la temporada.