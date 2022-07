Las divertidas reacciones de Sergio Agüero de la final Liverpool vs Manchester City: Charló con Luis Suárez, celebró el gol de Julián Álvarez y criticó a Haaland

El encuentro no pasó por desapercibido por el Kun, ya que invitó a Luis Suárez y celebró el gol de su compatriota Julián Álvarez, quien debutó en Inglaterra.

Sin embargo, no todo fueron risas para Agüero, ya que tras algunas jugadas desperdiciadas por Haaland, no dudó en criticarle: “Hacé algo porque sos candidato a salir. Estás como en la casa de Gran Hermano, sos nominado. Mirá el gol que se erró Haaland, ¿qué hizo? Tiraste la de Liu Kang y te salió como la de Chu Fiu”, soltó el Kun en una divertida comparación con el popular video juego Mortal Kombat.

“Es que es tan zurdo que yo no sé por qué no fue con la derecha” le dijo a Luis Suárez, quien era su invitado en ese momento.

Con el mismo Suárez aprovechó para felicitarlo por su reciente fichaje por el Nacional de Montevideo y contó una divertida anécdota al respecto: “Una vez un cocinero me dio una camiseta de Peñarol, me saqué una foto y salió en todos lados. Pero ahora yo voy a hinchar por vos. Yo de fútbol uruguayo no sé, pero ahora hincho por Nacional. A todos les digo”.

Luego, el argentino también vivió con nerviosismo la anotación de Julián Álvarez, en principio anulada por un fuera de juego que el VAR corrigió minutos después: “Lo gritamos. Vamos, vamos, vamos que es gol, está habilitado. Gol, gol, gol. Gol del hombre araña, que esta noche te araña” dijo entre risas.