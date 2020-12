León rescata empate 1-1 ante los Pumas en la primera final del fútbol mexicano

Pumas y León empataron a 1 en la final de ida. Todo lo definirán el 13 de diciembre. Foto Prensa Libre: AFP.

El León rescató el empate 1-1 ante los Pumas, el diez de diciembre en el partido de ida de la final del torneo Guardianes-2020 (exApertura-2020) del fútbol mexicano que se jugó en el estadio Olímpico Universitario.

Los Pumas atacaron en el arranque del partido, al minuto 3 el argentino Juan Iturbe se coló al área leonesa y vació su disparo por encima del travesaño.

Al 22 en un contragolpe, los felinos universitarios tocaron la puerta del León con un disparo desde fuera del área del argentino Juan Dinenno que quedó en los guantes del arquero Rodolfo Cota.

El primer ataque del León se dio hasta el 27 y fue un tiro de media distancia de zurda de Luis Montes que el arquero Julio González desvió a tiro de esquina. Cota salvó al León al 45 con un manotazo tras un disparo de Iturbe dentro del área.

El 1-0 de los Pumas cayó al 72, lo marcó el paraguayo Carlos González con un remate de cabeza tras un servicio que Carlos Gutiérrez le envió desde el costado derecho. El León se quedó con 10 hombres al 80 por la expulsión del defensa colombiano Stiven Barreiro.

‘La Fiera’ leonesa rescató el empate 1-1 al 89 con un remate del argentino Emmanuel ‘Puma’ Gigliotti dentro del área chica, a pase de David Ramírez. El partido de vuelta se jugará el domingo 13 de diciembre a las 20:30 horas en el estadio Nou Camp de León.

¡VOLVEREMOS A GRITAR! Ustedes desde casa, nosotros en la cancha… #PorLeonésimaVez 🦁 pic.twitter.com/E4abiq7dkG — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) December 11, 2020

El argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas, presumió que su equipo cortó el circuito de juego del León en el partido de ida de la final del Apertura 2020.

“Hoy rompimos el circuito de juego del León, defensivamente me gustó mi equipo, hizo lo que planificamos, jugamos con un contención que rompió el circuito de juego, no abusamos del pelotazo. No es fácil tener posesión ante el León y lo hicimos durante lapsos del partido”, expresó en rueda de prensa.

Lillini reconoció que el empate no beneficia a Pumas, pero se quedó satisfecho por el partido inteligente que sus dirigidos le plantearon al León, líder del Apertura durante la fase regular.

El técnico de León, Ignacio Ambriz, vio justo el empate ante Pumas. “Fue un partido muy estratégico. Es una final y cada quien defiende su estilo. No logramos poner condiciones en un juego muy parejo, con muchos errores en el traslado de la pelota y al final el empate es justo como se dio”, señaló.