Leonardo le tira a Messi: “Pasó más tiempo con Argentina que en París”

“ Salió por precaución. Tenía una molestia, ya lo habíamos dicho, para que no vaya a mayores “, señaló a la postre el manejador rosarino.

Por su parte, Leonardo manifestó en Le Parisien que “llegó y con estas historias de tregua internacional, pasó sus dos primeros meses más en la selección que en París. Cuando viajas tanto es normal que haya molestias musculares“.

“Lo mismo le pasa a Neymar que hizo un gran partido esta noche. Tenía un sentido de sacrificio. Con Di María pasa lo mismo y esta noche fueron decisivos”, agregó.

“Tenemos cosas que mejorar. Todavía no estamos donde queremos, pero estamos trabajando duro. No me gusta la forma en que nos juzgan”, continuó.

Acerca del triunfo del viernes por la mínima sobre la hora comentó que “esta es la característica de un equipo que quiere. No podemos hablar así de Mbappé, Neymar, Messi, Verratti, el técnico o Marquinhos”.

Sobre Sergio Ramos dijo que es el “juego de la prensa española” que son ellos los que dicen que “apesta”.