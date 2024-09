Lionel Messi a cuatro partidos de ganar otro título con el Inter Miami en la MLS

Con muchísimos seguidores de Messi y un gran ambiente en las gradas del Yankee Stadium, el equipo que dirige Gerardo Martino firmó un flojo y discreto partido pero se mantiene líder del Este con 64 puntos y como favorito destacado para conquistar el MLS Supporters' Shield (el título para el mejor equipo de la MLS en la temporada regular).

El equipo de Florida aterrizó en la Gran Manzana con todas sus estrellas salvo Sergio Busquets y Diego Gómez. Junto a Messi fueron también titulares Luis Suárez y Jordi Alba.

Con tres derrotas y cinco empates en sus anteriores ocho partidos en la MLS, incluyendo un doloroso 1-5 frente al Philadelphia Union el pasado miércoles, el New York City arrancó con ganas de enderezar el rumbo.

Al Inter Miami le costó entrar en el partido. Quitando una falta de Messi que acarició la escuadra, el conjunto de rosa tardó en asentarse en el verde y echó en falta a Busquets en la sala de máquinas.

El partido parecía destinado a acabar en tablas pero una conexión aislada y perfecta entre Messi y Jordi Alba en la banda izquierda dejó en bandeja el gol a Campana en el 75.

El New York City acusó el golpe y siguió errando oportunidad tras oportunidad como una muy clara de Rodríguez en el 87. Pero cuando el Inter Miami ya parecía tener los tres puntos en el bolsillo, Sands se elevó con un fantástico testarazo para rescatar un empate a última hora para el New York City.

Campana, que este sábado 21 de septiembre alcanzó los 31 goles en 94 encuentros, superando al Pipita, aunque en más partidos y colocarse como el máximo goleador del Inter Miami.

