Liverpool gana al United y sigue su marcha imparable hacia el título

Los ‘Citizens’ empataron (2-2) el sábado en su casa ante el Crystal Palace (9º), por lo que esta victoria del Liverpool ante el United, con tantos de su central holandés Virgil Van Dijk (14), de cabeza, y del egipcio Mohamed Salah (90+3), con un contragolpe en el descuento, parece poner alas a los Reds.

La ventaja de 16 puntos, a falta de 15 jornadas, parece insalvable para el Manchester City, sobre todo porque el Liverpool tiene un partido menos que el equipo de Guardiola, y además está en una gran forma, con 21 victorias y un empate en 22 partidos, en los que no ha conocido la derrota.

De esta forma, el Liverpool puede lograr este año su decimonoveno título de liga inglesa, treinta años después de haber conseguido su último título en 1990.

“Mis jugadores tienen permiso para soñar, siempre que hagan bien su trabajo en el momento que jugamos”, dijo Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, que alabó el ambiente de Anfield, que empujó a su equipo cuando estaba cansado al final del partido.

“No tengo ni idea si seremos alcanzados en la tabla. Es una cosa que no me importa ahora. Solo hay que pensar en el próximo partido de liga, contra Wolverhampton el jueves. No tengo suficiente espacio en mi cerebro para contemplar nada más”, añadió.

