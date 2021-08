¡Locura total! El ‘efecto Messi’ ha multiplicado los seguidores del PSG en sus redes sociales

El “efecto Messi”, apunta el diario Le Parisien, también se expresó en el Twitter de habla hispana del club, que incrementó los “followers” de 612 a 8 mil 400 por día a partir del viernes.

Las cuentas del PSG en árabe, portugués, inglés y francés también tuvieron un exponencial crecimiento, del mismo modo que el canal de YouTube del club, donde los aficionados esperan con impaciencia los videos de presentación o una posible rueda de prensa en los próximos días de la exestrella del FC Barcelona.

Por ahora ciento de fanáticos han abarrotado alrededor del aeropuerto privado de Bourget y también sobre la puerta principal del estadio Parque de los Príncipes, al oeste de la capital. Esperan con ansias la llegada de Messi, quien en la conferencia de prensa de despedida del club catalán dejó claro que sí ha habido acercamientos, pero que no han concretado nada.

Los seguidores del club francés, y del argentino, se han volcado a esperar su llegada al equipo en donde esta temporada contrataron al exdefensa del Real Madrid, ícono de esa institución, Sergio Ramos.

La Pulga, después de 17 temporadas con el Barsa se despidió el domingo 9 de agosto del club Barcelona en una emotiva conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos, el presidente Joan Laporta y sus excompañeros.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021

You don't need to wait.. Things are 100% settled.#Messi is another tower in #Paris No necesitas esperar … No necesitas un anuncio oficial. Las cosas están arregladas al 100%. pic.twitter.com/RbMgSYXu5O — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 7, 2021