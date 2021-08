La salida de Leo Messi podría costarle 137 millones de euros al Barcelona en valor de marca

Según el informe ‘Brand Finance Football 50 2021’, el Barcelona es la segunda marca de clubes de futbol más valiosa del mundo, tan solo superada por el Real Madrid, con 1.276 millones.

“La presencia de Messi en el Barcelona sin duda le ha permitido al club atraer seguidores, abonados, mejores jugadores, gerentes, acuerdos comerciales y ganar trofeos. Su partida puede costarle mucho al club y provocar una dolorosa disminución del valor de la marca”, explica Teresa de Lemus, directora general de Brand Finance España.

El domingo 8 de agosto, Leo Messi se despidió del FC Barcelona. Sin poder contener las lágrimas desde el inicio, el futbolista ofreció una rueda de prensa en la que confirmó su salida del club al que llegó cuando tenía 13 años.

“La verdad es que no sé qué decir. En los últimos días he pensado mucho en lo que puedo decir y la verdad es que no se me ocurre nada”, dijo Messi, al inicio.

“Después de 21 años me voy con mis tres hijos catalanes argentinos. Hemos vivido en esta ciudad, esta es nuestra casa. Estoy realmente agradecido por todo, todos mis compañeros, todos los que han estado a mi lado”.

‼️😳 Según @BrandFinance, la marcha de Messi podría costarle 137 M€ en valor de marca al @FCBarcelona 📉🤯 El Barça dejaría de ingresar: ⛔️💰 77 M€ en ingresos comerciales

⛔️⚽️ 17 M€ del día del partido

⛔️👕 43 M€ en ventas de camisetas y merchandising 😶👀 'Lío Messi' pic.twitter.com/ygkecpDgla — Ignacio F. Marcano Vázquez (@ignacio_marcano) August 9, 2021

Durante la rueda de prensa, Messi estuvo acompañado por su familia, los directivos del club y los jugadores de la primera plantilla, quienes se levantaron y dieron una larga y emotiva ovación al jugador.