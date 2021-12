Los jugadores de la Selección de Bélgica la pasaron muy bien en su icónica y divertida sesión de fotos navideñas

Unos jugadores más que otros le pusieron su propia diversión a las fotografías. Los hermanos Eden y Thorgan Hazard, Kevin de Bruyne, Charles De Ketelaere, Axel Witsel, Yanick Carrasco y Thomas Meunier son algunos de los futbolistas que se divirtieron realizando las postales.

En ellas se les ve sentados en dupla, uno arriba de otro o abrazados. Las formas es lo de menos, al final, el momento agradable que se ve que pasaron es algo icónico para esta sesión de fotos.

En las imágenes se observa un gran árbol de Navidad, regalos, una figura de Papá Noel y diferentes frases escritas de fondo como: “Feliz Navidad y feliz año nuevo”, “Bro, bro, bro! Feliz Navidad”, y “Mira hacia arriba, es Rodolfo (el reno que lleva el trineo de Papá Noel)”.

Los ‘Red Devils‘ ocupan la primera posición del ranquin FIFA, y en la próxima Uefa Nations League disputarán la fase de grupos ante Polonia, Países Bajos y Gales.

