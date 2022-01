Manchester United suspende a Greenwood “hasta nueva orden” por presunta agresión a su pareja

“Estamos al corriente de las imágenes y de las acusaciones que circulan en las redes sociales”, escribió el club en un primer comunicado. “No realizaremos ningún comentario hasta que los hechos se hayan esclarecidos. El Manchester United no tolera ningún tipo de violencia”.

Tras esa primera advertencia, el United publicó un segundo comunicado: “Mason Greenwood no volverá a entrenarse ni a jugar partidos hasta nueva orden”.

TRENDING: Manchester United forward, Mason Greenwood has been accused of domestic violence by his girlfriend Harriet Robson. pic.twitter.com/V1UYi8li8g

Un portavoz de la policía de Mánchester, citado por la agencia británica Press Association, declaró por su parte que ha “abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido”.

Harriet Robson just posted this voice note on her story. Mason greenwood is finished, what a vile fucking creature. @ManUtd get rid of him. pic.twitter.com/XI2U6DIAAj

