Messi al Paris Saint-Germain “no hay que esperar” confirma el primo del presidente del club francés

Esta información complementa el reporte del rotativo galo Le Parisien en el que asegura que los parisinos ya le confirmaron a sus jugadores y trabajadores la inminente contratación del seis veces ganador del balón de oro.

Aunque reconoce también que faltan detalles por cerrar ya que emisarios de Messi están desde hace dos días en contacto regular con el cuadro que maneja el también argentino, Mauricio Pochettino.

Según el mismo diario, Messi brindará este domingo en rueda de prensa su lado de las cosas, supuestamente contando por qué deja a los catalanes. Sin embargo añade que el campeón de América no dará pistas sobre su próximo destino.

Además de precisar en el salario astronómico que tendrá Messi (entre los 35 y los 40 millones de euros anuales) Le Parisien agrega que a pesar de que lo han negado, el martes en la Torre Eiffel, al igual que se hizo con Neymar en 2017, se realizará la presentación oficial.

You don't need to wait.. Things are 100% settled. #Messi is another tower in #Paris

Por su parte, Mohammed Al Kaabi allegado a la familia Al Thani, propietarios del Paris, subió un video obtenido en la reunión que tuvo lugar en la ciudad condal entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, Andrea Agnelli, presidente de la Juventus y Joan Laporta, máximo responsable del Barca en el cual este último confirmaba que Lionel Messi recalará en la entidad francesa.

De Al Kaabi es la mencionada imagen en la que se lo ve sosteniendo una playera del PSG que ostenta el icónico ’10’ del rosarino dejando la duda sobre si Neymar cederá el número a su buen amigo.

Laporta to my friend @_nxkhh: Messi is going to PSG, he wished to keep hold of the player but that was impossible financially. The video is from today’s meeting between Laporta, Perez and Agnelli pic.twitter.com/Q2Pg5OCpiC

